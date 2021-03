BPhD fordert frühere Impfung für Apothekenpersonal

Gestern vor vier Wochen trat sie in Kraft: die neue Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV), die die alte, im Dezember 2020 in Kraft getretene Verordnung ablöste. Unter anderem regelt sie, wer zu welchem Zeitpunkt sein Impfangebot erhält. Der Gesetzgeber unterscheidet drei Gruppen, je nachdem, wer mit höchster, hoher oder erhöhter Priorität geimpft werden soll. Die Gruppe mit höchster Priorität umfasst unter anderem Personen über 80 Jahre oder Personal und Patienten in stationären medizinischen Einrichtungen. Mit hoher Priorität sollen z. B. über 70-Jährige und Mitarbeiter bestimmter medizinischer Einrichtungen geimpft werden. Seit einer Änderung der CoronaImpfV am 24. Februar gehören auch Beschäftigte in Kitas sowie Grund- und Förderschullehrer:innen zu dieser zweiten Gruppe. Apothekenmitarbeiter:innen tauchen erst in der an dritter Stelle für die Impfung vorgesehenen Gruppe auf: Nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 CoronaImpfV sollen „Personen, die in besonders relevanter Position“ in Apotheken tätig sind, mit erhöhter Priorität geimpft werden.