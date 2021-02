Es gibt eine Sache in der Apotheke, die hat mich schon in meinem praktischen Jahr aufgeregt: Warum muss immer alles so kompliziert sein? Und damit meine ich nicht die ganzen Fakten, die wir zu irgendwelchen Arzneimitteln kennen müssen, sondern all die Verträge, Verordnungen und Gesetze, die uns das Leben tagein tagaus erschweren. Ohne die Software wären wir doch in vielen Fällen völlig aufgeschmissen: Dürfen wir dieses Hilfsmittel nun abrechnen? Haben wir die Verträge dazu? Brauchen wir bei dieser Kasse eine Genehmigung oder geht es auch ohne? Steht überhaupt alles Nötige auf dem Rezept? Warum muss man eigentlich Hilfsmittelrezepte unterschreiben lassen und die übrigen nicht? Was, wenn es vergessen wurde? Müssen wir jetzt wirklich den Boten zum Patienten nach Hause schicken? Wurden schon wieder Hilfsmittel und Teststreifen auf einem Rezept verordnet? So kann das leider nicht abgerechnet werden. Denn Teststreifen sind keine Hilfsmittel. Wissen manche nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl oder übel um ein neues Rezept bitten. Wie lange ist denn so ein Hilfsmittelrezept nun eigentlich gültig? Vier Wochen oder genau einen Monat? Und ein Kassenrezept? Je nach Krankenkasse und Bundesland.