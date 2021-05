Ärztinnen in der Apotheke

Da uns die ärztliche Aura allerdings nicht ausreicht, einfach etwas Verschreibungspflichtiges ohne Rezept herauszurücken, starten wir den Dialog in etwa so: „Dafür bräuchten Sie ein Rezept!“ Vielleicht machen wir aber auch auf Verständnis und sagen so etwas wie „Tut mir leid, das darf ich Ihnen leider nur mit Rezept geben!“ Als Antwort kommt dann meist sowas wie „Kein Problem, ich bin Arzt!“ oder „Ich habe was Besseres als ein Rezept: Einen Arztausweis.“ Dann tun wir so, als hätten wir das nicht sofort geahnt und bitten sie oder ihn doch beim nächsten Mal gleich den Arztausweis vorzulegen. So, wie es die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte auch vorbildlich macht.

Ich betone letzteres, weil das hier kein „Ärzt:innen-Bashing“ werden soll, sondern nur eine Ansammlung von nicht ganz so schönen Ereignissen mit Ärzt:innen – „False Balance“ also.