Österreich: Antigen-Schnelltests ab sofort in spezialisierten Apotheken

Das Szenario ähnelt dem im Nachbarland Schweiz. Dort wurden die Apotheken vor etwa zwei Wochen unter dem Druck des dramatischen Infektionsgeschehens in einer Hauruck-Aktion in die nationale Teststrategie einbezogen. Seit dem 2. November dürfen sie unter Einhaltung besonderer Bedingungen Antigen-Schnelltests durchführen. Diesem Beispiel ist jetzt auch Österreich gefolgt. In der aktuellen Österreichischen Teststrategie SARS-CoV-2 (Version vom 13.10.2020) sind Antigen-Schnelltests als „weitere Testoption für den Nachweis von SARS-CoV-2-Infektionen für Ärztinnen und Ärzte und für medizinisches Fachpersonal unter ärztlicher Supervision“ ausgewiesen. Laut Apothekerkammer hat das Gesundheitsministerium jedoch kürzlich bestätigt, dass auch Apotheker diese durchführen dürfen, allerdings nur für symptomlose Personen.

Viele Anfragen in Apotheken

„Spezialisierte Apotheken bieten Antigen-Schnelltests an und ermöglichen so auch gesunden, symptomfreien Menschen einen einfachen und raschen Zugang zu Information über den Infektionsstatus“, erklärt die Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer Ulrike Mursch-Edlmayr. Viele Menschen wollten über ihren Infektionsstatus Bescheid wissen. Vor allem in ländlichen Gebieten, wo das nächste Labor weit ist, sei das bislang schwierig gewesen. Antigen-Schnelltests, die bereits sehr genaue Ergebnisse erzielen, können hier aus Sicht der Apothekerkammer wertvolle Informationen liefern. Dementsprechend viele Anfragen habe es in jüngster Zeit dazu in Apotheken gegeben.

Schulung, Hygiene, Meldepflicht

Voraussetzungen für die Tests sind nach Darlegung der Apothekerkammer unter anderem Schulungsmaßnahmen zur korrekten Durchführung von Nasen-Rachenabstrichen und Hygienemaßnahmen. Die Apotheker müssten den Testpersonen die Aussage des Antigen-Schnelltests erläutern, damit die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden können. Weitere Details dazu sind einer Mitteilung des Verbandes Angestellter Apotheker Österreichs (VAAÖ) zu entnehmen.