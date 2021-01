Curevac und Bayer kooperieren beim COVID-19-Impfstoff

Curevac und Bayer arbeiten gemeinsam weiter an CVnCoV. Das teilen beide Unternehmen am 7. Januar mit. CVnCoV ist der COVID-19-Impfstoffkandidat des Tübinger Biotechnologieunternehmens Curevac und hat in Phase-1- und Phase-2-Studien bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert. Wie auch die in der EU bereits zugelassenen Vakzinen von Biontech/Pfizer, BNT162b2 (Comirnaty®), und Moderna, mRNA-1273, setzt Curevac bei CVnCoV auf mRNA. Derzeit laufen zulassungsrelevante klinische Untersuchungen, die CVnCoV in Dosierungen von 12 µg gegen Placebo prüfen. Die Probanden erhalten entweder zwei Dosen CVnCoV oder zwei Injektionen mit Placebo.