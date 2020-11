Kühlschranklagerung genügt!

Doch auch Pfizer tüftelt bereits an einer Variante seines COVID-19-Impfstoffes, die die extremen Kühltemperaturen umgehen soll. Wie das Branchenportal Fierce Pharma am Mittwoch mitteilte, denke Pfizer bereits über eine neue Formulierung der nächsten COVID-19-Impfstoffgeneration nach, die helfen könnte, die Lagerungsprobleme zu lösen. So kündigte der leitende Wissenschaftler bei Pfizer, Mikael Dolsten, bei Business Insider an: „Wir ziehen einige Möglichkeiten für die nächsten Generationen an Impfstoffen in Betracht“. Und weiter: „Für COVID-19 werden wir nächstes Jahr einen Impfstoff aus Pulver an den Markt bringen.“