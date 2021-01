Ermutigende Impfdaten aus Israel: Rückgang der Ansteckungsrate bei älteren Menschen

Israel ist mit seinem kleinen Bevölkerungsanteil, seinem hoch digitalisierten Gesundheitssystem und der schnellen Einführung des Impfstoffs so etwas wie ein internationaler Testfall für die Wirksamkeit des Impfstoffes geworden. Laut New York Times schloss das Land einen Deal mit Pfizer, in dem der Pharmakonzern dem Land im Austausch für Daten eine frühe und stetige Versorgung mit Impfstoffen zusicherte.

Vor ein paar Tagen wurde damit begonnen, Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren zu impfen, damit Schüler, die vor Abschlüssen stehen, wieder am Präsenzunterricht teilnehmen können. Im Rahmen der „Back to Life“ – Kampagne ermöglicht das israelische Gesundheitsministerium ab sofort auch 35-Jährigen und älteren Personen die Impfung.

Trotz der aktuellen, ermutigenden Tendenzen weist der Gesundheitsdienst Maccabi darauf hin, dass es keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Israel geben solle, bis weitere Daten vorliegen. Trotz des Wettlaufs um die Impfung leidet Israel unter einer verheerenden dritten Welle des Coronavirus. Die Regierung verhängte diesen Monat eine strenge nationale Abriegelung, nachdem die Zahl der Infektionen und Todesfälle wochenlang angestiegen war.