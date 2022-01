Israel: Zweiter Booster für über 60-Jährige ist genehmigt

Während in Deutschland die Drittimpfungen auf Hochtouren laufen, hat Israel bereits mit dem zweiten Booster losgelegt: Am vergangenen Freitag haben die Viertimpfungen gegen COVID-19 zunächst für Menschen mit Immunschwäche begonnen. Auch in Pflegeeinrichtungen für Senioren ist die vierte Impfung bereits erlaubt. Nun kommen über 60-Jährige und medizinisches Personal dazu. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sagte am vergangenen Sonntagabend, das Gesundheitsministerium habe diesen Schritt gebilligt. Es folgte damit der Empfehlung eines Expertengremiums angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante.