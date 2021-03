Gematik bereitet EU-Versendern den Weg zum E-Rezept

Nun verkündet die Gematik den Startschuss per Pressemitteilung. Sie werde selbst die „Eintrittskarte zur Telematikinfrastruktur“ für die Anwendergruppen vergeben, die nicht durch Standesorganisationen mit dem elektronischen HBA und der Institutionskarte versorgt werden. Das seien neben den EU-Versendern und den dort tätigen Apotheker:innen auch die Einheiten des Sanitätsdiensts der Bundeswehr. „Und es werden noch weitere Anwendergruppen hinzukommen“, so die Gematik. Den Anfang sollen aber die EU-Versender machen – damit sie ab Mitte dieses Jahres in die E-Rezept-Einführungsphase einsteigen können.

Die eigentliche Arbeit hat die Gematik allerdings ausgelagert: Nach Durchführung eines Vergabeverfahrens hat sie die D-Trust GmbH, ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe, als Dienstleister mit der Ausgabe der Karten und dem Betrieb beauftragt. Florian Hartge, COO der Gematik: „Mit dieser Beauftragung steuern wir das letzte Teil des Puzzles bei und stellen damit sicher, dass alle Nutzergruppen an der Digitalisierung teilhaben können.“