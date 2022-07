Knapp 400 Millionen Euro für Konnektorentausch in Arztpraxen

Die TI 2.0 soll ganz ohne Konnektoren auskommen. Doch bis sie einsatzbereit ist, steht in vielen Praxen noch ein Austausch der aktuell verwendeten Hardware an. Hintergrund ist, dass nach Einschätzung der Gematik ablaufende Sicherheitszertifikate diesen Schritt erforderlich machen – erst in der vergangenen Woche hatte das Computermagazin „c’t“ dies jedoch in einem Artikel infrage gestellt. Die Experten fanden keinen Grund, weshalb man die Zertifikate nicht einfach austauschen könne.