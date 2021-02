Das gilt künftig für die Ausgabe der Schutzmasken

Was müssen Anspruchsberechtigte in der Apotheke vorlegen, um ihre Masken zu erhalten?

Für Risikopatient:innen und Senior:innen ändert sich nichts. Sie müssen wie bisher einen der Voucher vorlegen, die sie von ihrer jeweiligen Krankenkasse erhalten haben, plus einen Lichtbildausweis. Empfänger:innen der Grundsicherung erhalten dagegen keine Voucher, sondern lediglich ein sogenanntes Informationsschreiben ihrer Krankenversicherung, das sie ebenfalls zusammen mit einem Lichtbildausweis in der Apotheke vorzeigen müssen. Die ABDA schreibt in einem Leitfaden hierzu: „Da auch familienversicherte Personen berücksichtigt werden sollen, ist zu erwarten, dass auch jüngeren Personen ein solches Informationsschreiben ausgestellt wird. Das Informationsschreiben soll zum Schutz vor Missbrauch mehrfarbig gestaltet sein. Ein separater Berechtigungsschein wird nicht benötigt.“

Wer bekommt wie viele Masken?

Während für Risikopatient:innen und Senior:innen je sechs Masken pro Voucher vorgesehen sind, erhalten Empfänger:innen der Grundsicherung bei Vorlage ihres Informationsschreibens einmalig zehn Schutzmasken.

Müssen alle Anspruchsberechtigten eine Eigenbeteiligung leisten?

Nein. Lediglich wer einen Voucher in der Apotheke einlöst, muss je Sechserpack Masken 2 Euro bezahlen. Für Empfänger:innen der Grundsicherung, die mit einem Informationsschreiben ihrer Kasse in die Apotheke kommen, gilt das nicht. Für sie ist keine Eigenbeteiligung vorgesehen. Für Apothekenmitarbeiter:innen in den Apotheken ist also anhand der Vorlage – Voucher oder Informationsschreiben – erkennbar, ob sie die 2 Euro Eigenbeteiligung kassieren müssen oder nicht.

Müssen Apotheken die Eigenbeteiligung erheben oder dürfen sie darauf verzichten?

Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Das Landgericht Düsseldorf vertritt die Ansicht, ein Verzicht sei nicht rechtens. Ein entsprechendes Urteil vom 10. Februar 2021 ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Die ABDA empfiehlt seit jeher, die Eigenbeteiligung einzuziehen.