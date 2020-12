Ein Gesichtsausdruck sagt oft mehr als 1.000 Worte

Acht Jahre ABDA-Präsidentschaft, das bedeutet auch so einige Apothekertage in dieser Funktion. Genaugenommen waren es sieben, der letzte wurde ja bekanntlich aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Ebenso wie Friedemann Schmidt war auch unser Fotograf Alex Schelbert jedes Jahr dabei und hat dabei auch das eine oder andere Foto geschossen, das es nicht in die „offizielle“ Berichterstattung geschafft hat. Das macht diese Bilder allerdings nicht weniger sehenswert – ganz im Gegenteil. Denn ein Gesichtsausdruck sagt ja bekanntermaßen oft mehr als 1.000 Worte. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie. (Für das nächste Bild einfach auf den Pfeil rechts am Bildrand klicken.)