Bald geht es los! Deutschland impft gegen Covid-19. Die Impfzentren sind startklar, der Impfstoff steht bereit, ab 27. Dezember wird geimpft. Jetzt suchen die Behörden in einigen Bundesländern noch pharmazeutische Mitarbeiter:innen, die bei der Vorbereitung des Impfstoffs (Rekonstitution) und dem Aufziehen der Spritzen mithelfen wollen. So hat beispielsweise die Berliner Gesundheitssenatorin die Apothekerkammer der Hauptstadt um Unterstützung gebeten, um pharmazeutisches Personal für die Corona-Impfzentren zu gewinnen. Die Apothekerkammer Berlin hat in einem Anschreiben an die Mitglieder und auf ihrer Website einen entsprechenden Aufruf gestartet. Auch in Nordrhein-Westfalen bitten Kammern und Verbände darum, dass sich möglichst viele Apotheken und Apotheken-Teams melden und in den Impfzentren mitarbeiten wollen. Die Mitarbeit in einem Impfzentrum wird ordentlich honoriert, auch Pharmaziestudierende können sich ein Zubrot verdienen. Mein liebes Tagebuch, ich bin überzeugt, der Aufruf wird nicht ungehört verhallen. Allerdings, Mitarbeiter:innen für die Impfzentren freizustellen, wird vielen Apotheken nicht leicht fallen, denn derzeit brauchen die meisten Apotheken ihr Personal selbst, Stichworte sind große Arbeitsbelastung durch Maskenausgabe, verstärkte Arbeitsbelastung in der Winterzeit und Fachkräftemangel.

Deutschlands Apotheken vor der Maskenausgabe, morgen geht es los. Die Masken für die berechtigte Personengruppe (Personen ab 60 Jahre und Risikopatienten) gibt es ohne Bezugsscheine (dafür war die Zeit zu knapp). Alles soll auf Basis von Treu und Glauben laufen. wobei jedoch ein Hamstern von Masken verhindert werden soll. Laut einer DAZ.online-Umfrage befürchtet eine deutliche Mehrheit der Apotheker:innen, dass manche Patienten gleich in mehreren Apotheken ihre Corona-Schutzmasken beziehen werden und dabei die gerechte Verteilung an alle Risikopatient:innen torpedieren. Apothekerkammern empfehlen beispielsweise, die Masken nur an Stammkunden abzugeben. Knapp 70 Prozent der Apotheken wollen Maßnahmen ergreifen, um eine Mehrfach-Abgabe der FFP2-Schutzmasken an dieselbe Person zu vermeiden. Mein liebes Tagebuch, einfach wird dieses Unterfangen für uns Apothekers mit Sicherheit nicht.