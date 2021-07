Mein liebes Tagebuch

Die Woche ist überschattet von Bildern, die wir nicht vergessen werden. Wir sind fassungslos, was diese Unwetter-Katastrophe anrichtete. Hunderte Menschen sind in den Fluten umgekommen, Hunderte von Existenzen vernichtet. Bilder von gefluteten Apotheken machen sprachlos. Dagegen sind all die anderen Nachrichten nahezu unbedeutend. Und dennoch, das Leben geht weiter. Es gibt ein Euro pro Vial mehr für die Impfstoffversorgung der Praxen, viel viel weniger als die ABDA berechnet hatte. Und es gibt einen kleinen juristischen Lichtblick vom EuGH: Das deutsche Heilmittelwerbegesetz gilt auch für EU-Versender. Das bedeutet: Keine DocMorris-Gewinnspielchen mit Rezepten. Aber dieser Versender will noch lieber Rx-Boni geben und sieht sich darin sogar bestätigt. Da kommt noch was.