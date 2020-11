Schladming@home

Im Fokus steht die Corona-Pandemie, los geht es am 17. Januar mit einem Vortrag von Professor Theo Dingermann „Update SARS-CoV-2: Tests und Impfstoffe“, tags drauf erklärt Professor Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, „Verfahren der Impfstoffzulassung in Zeiten von Corona und allgemein“. Professor Petra Gastmeier aus Berlin widmet sich dem „Sinn und Unsinn von Hygienemaßnahmen zur Prophylaxe von Infektionskrankheiten, Schwerpunkt COVID-19“, eine „Kritische Bewertung der Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie“ nimmt Professor Gottschalk aus Frankfurt am Main am Mittwochabend vor. Die letzten beiden Vorträge der digitalen Pharmacon-Woche bestreiten Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz, Frankfurt/Main und Dr. Christian Ude (Darmstadt) „COVID-19: Pharmakotherapie sowie praxisrelevante Aspekte für die Apotheke“ sowie abschließend am Freitagabend Dr. Christoph Spinner aus München, der einen Ausblick gibt auf „COVID-19: Eine komplexe Systemerkrankung und deren mögliche Spätfolgen“.

Die Anmeldung ist ab 23. November 2020 möglich.