Pharmacon Schladming nur online

Die Avoxa Mediengruppe sagt ihre drei für den Jahresbeginn 2021 geplanten Vor-Ort-Veranstaltungen – in Abstimmung mit der Bundesapothekerkammer und dem Deutschen Apothekerverband – aufgrund der Corona-Pandemie ab. Betroffen sind der Fortbildungskongress pharmacon der Bundesapothekerkammer in Schladming (geplant für 17. bis 22. Januar 2021), der Managementkongress der Pharmazeutischen Zeitung auf Mallorca (geplant für 14. bis 17. April 2021) und das Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbands in Berlin (geplant für 28. bis 29. April 2021). Die derzeitige Situation erlaubt weder eine sichere Veranstaltungsplanung noch eine Durchführung mit verantwortbaren Risiken.

Aufgrund der europaweiten Entwicklung der Infektionszahlen sei eine Durchführung der Veranstaltungen in Schladming, Berlin und auf Mallorca aus heutiger Sicht nicht verantwortbar, teilt Avoxa mit. Apotheker seien systemrelevante Säulen des Gesundheitssystems und hätten in der Pandemie wichtige zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Das Risiko, eine Infektionskette anzustoßen, wenn hunderte Apotheker aus Deutschland – und in Schladming auch aus Österreich und der Schweiz – zusammenkommen, sei zu groß. Nicht zuletzt könnte dadurch die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung durch die wohnortnahen Apotheken gefährdet werden, so Avoxa.