Pharmacon Meran 2021 nur online

Aufgrund der Corona-Pandemie sagt die Bundesapothekerkammer (BAK) in Abstimmung mit der Avoxa Mediengruppe den Pharmacon Kongress in Meran vom 30. Mai bis 4. Juni 2021 als Präsenzveranstaltung ab. Die BAK begründet dies mit der Corona-Pandemie, so lasse die derzeitige Lage mit anhaltend hohen Infektionsraten und hohen Todesfallzahlen trotz Lockdowns auch in den nächsten Wochen keine Verbesserung erwarten und erlaube weder eine sichere Veranstaltungsplanung noch eine verantwortungsvolle Durchführung.