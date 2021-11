Pharmacon in Schladming abgesagt

Alle Pharmacon-Freunde müssen sich weiter gedulden, bis es wieder einen Kongress in Präsenz gibt: Auch im kommenden Januar wird es keinen Pharmacon in Schladming geben. Wie der Veranstalter Avoxa mitteilt, habe der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, mit großem Bedauern und in Abstimmung mit der Avoxa Mediengruppe den Pharmacon vom 16. bis 21. Januar 2022 abgesagt. Grund ist die aktuelle Pandemieentwicklung. Die sich zuspitzende Lage der Corona-Pandemie sowohl in Deutschland als auch in Österreich und die damit verbundenen Unwägbarkeiten und Risiken haben den Geschäftsführenden Vorstand der Bundesapothekerkammer dazu bewogen, die Veranstaltung abzusagen, heißt es weiter. Die steigenden Infektionsraten ließen auch in den nächsten Wochen keine Verbesserung der Situation, sondern womöglich sogar eine weitere Verschärfung erwarten und somit könne man weder eine sichere Veranstaltungsplanung noch -durchführung verantworten. Weil es im Vorfeld viele Rückmeldungen von Teilnehmer:innen gegeben habe, die sich endlich wieder eine Präsenzveranstaltung wünschten, falle die Absage besonders schwer.