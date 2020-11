FDA genehmigt den ersten COVID-19-Selbsttest

Erstmals wurde in den USA ein Corona-Test für zu Hause genehmigt. Das „Lucira COVID-19 All-In-One-Testkit“ von Lucira Health, Inc. ist in dem FDA-Verzeichnis der „Emergency Use Authorizations“ für COVID-19-Tests als „prescription home testing“ ausgewiesen. Es beinhaltet einen sterilen Nasentupfer, ein Probefläschchen, eine Testeinheit, Batterien und einen Kunststoff-Entsorgungsbeutel.