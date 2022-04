FDA erteilt erstem Atemtest auf Corona die Zulassung

Als erstem COVID-19-Diagnosetest, der SARS-CoV-2 in der Atemluft nachweist, hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA dem Start-up InspectIR Systems die Notfallzulassung für den COVID-19 Breathalyzer erteilt. „Der COVID-19-Atemtest von InspectIR verwendet eine Technik namens Gaschromatographie-Gasmassenspektrometrie (GC-MS), um chemische Gemische zu trennen und zu identifizieren und fünf flüchtige organische Verbindungen (VOCs), die mit der SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung stehen, in der ausgeatmeten Luft schnell nachzuweisen“, erklärt die FDA. Bei positivem Testergebnis – also dem Vorhandensein von VOC-Markern – rät die FDA, dieses mit einem molekularen Test (Nachweis von genetischem SARS-CoV-2-Material) zu verifizieren.