Corona dämpft die Lebenszufriedenheit

Bereits zum zehnten Mal erhob das Institut für Demoskopie in Allensbach im Auftrag der Deutschen Post die Lebenszufriedenheit der Deutschen. Dafür befragte es knapp 4.700 Bundesbürger ab einem Alter von 16 Jahren von März bis Juni 2020, just also zu Beginn der Coronakrise und während sowie kurz nach dem ersten Lockdown. Was kam dabei heraus?

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge, die am Mittwoch im sogenannten „Glücksatlas“ veröffentlicht wurden, drückt die Coronakrise die Lebenszufriedenheit der Menschen. Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerteten die Befragten ihre allgemeine Zufriedenheit in diesem Jahr im Schnitt mit 6,74 Punkten. Der bisherige Höchststand von 7,14 Punkten wurde 2019 erreicht.