Umfrage: Apotheken vor Ort genießen besonderes Vertrauen

Unterschiede gab es auch bei der Beurteilung des Gesundheitssystems in den Bundesländern. In Bayern und Nordrhein-Westfalen bewerteten die Befragten die Gesundheitsversorgung vor Ort insgesamt am besten. 87 beziehungsweise 84 Prozent geben hier die Schulnoten 1 bis 3. In Sachsen-Anhalt (77 Prozent) und Brandenburg (76 Prozent) wird die örtliche Versorgung hingegen am schlechtesten beurteilt. Zudem hat sich die Bewertung in Berlin verschlechtert (79 Prozent, minus 12 Prozentpunkte), während es in Thüringen im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung gab (81 Prozent, plus 11 Prozentpunkte).