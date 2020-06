Stimmung auf Talfahrt

Der Absturz hatte sich bereits im Mai angekündigt, als der Apothekenkonjunktur-Index für die aktuelle Geschäftslage nach mehreren Monaten mit Werten um die 100-Punkte-Linie auf nur noch 74,5 Punkte abgesunken war. Diese Entwicklung setzte sich im Juni mit 57,6 Punkten ungebremst fort. Noch schlechtere Werte wurden zuletzt im Jahr 2012 gemessen, als die Apotheken unter den Sparmaßnahmen des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes (AMNOG) litten. Bei 100 Punkten halten sich positive und negative Einschätzungen die Waage.

Konkret schätzen 42 Prozent der rund 200 Apokix-Teilnehmer ihre wirtschaftliche Situation eher und 13 Prozent sehr negativ ein, während 12 Prozent sie als „eher“ und 1 Prozent als „sehr positiv“ bezeichnen. Immerhin ein Drittel der Befragten beurteilt die Lage als „neutral“.

Auch der Blick in die Zukunft wurde gegenüber dem Vormonat nur unwesentlich optimistischer: Der Index für die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten verbesserte sich nach 52,0 Punkten im Mai auf 55,6 Punkte im Juni. Dabei dürfte sich an der schlechten Stimmung in der Apothekerschaft wenig ändern, solange sich beim Versandhandelskonflikt keine tragfähige Lösung abzeichnet.