Mehr Schnupfen bei Delta-Variante aus Indien?

Über die Zoe-App können Bürger:innen in Großbritannien Symptome melden, hinter denen eine COVID-19-Erkrankung stecken könnte. Klassischerweise äußerte sich eine SARS-CoV-2-Infektion bislang mit Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust. Aktuelle Auswertungen der Zoe-Symptom-App zeichnen nun jedoch ein anderes Bild von COVID-19: Laut Wissenschaftler:innen des Kings's College in London, die aktuelle Daten der „COVID Symptom Study App“ analysiert haben, sind Kopfschmerzen, Halsschmerzen und eine laufende Nase derzeit die am häufigsten berichteten Symptome, die im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion in Großbritannien berichtet werden.