Wort & Bild kooperiert mit Zava

Daraufhin ruderte Shop Apotheke umgehend zurück und entschärfte die einschlägigen Passagen auf der Unternehmensseite. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack: Nach Angaben von Stefan Feltens, CEO von Shop Apotheke, landen durch die Kooperation mit Zava täglich Hunderte Rezepte beim Versender.

Zava ist im Markt heiß umworben: Auch der Apothekendienstleister Noventi ging Anfang des Jahres mit der Telemedizin-Plattform eine Liäson ein. Damit war erstmals auch der Weg frei für Zava-Rezepte in deutsche Präsenzapotheken: Über die Vorbestell-App „CallmyApo“ ist Zava seitdem an ein Netzwerk von Offizinen angebunden. Darüber können Patienten direkt nach ihrer Online-Beratung eine Apotheke ihrer Wahl aussuchen, an die das Privatrezept dann über die Noventi-Plattform weitergeleitet wird.