Per Mausklick vom Versender zum Online-Arzt

Nachdem die britische Online-Arztpraxis Zava (zuvor DrEd) zunächst ihre Kunden in Deutschland über EU-Versender mit Arzneimitteln versorgt hatte, gibt es seit Februar eine Kooperation mit deutschen Vor-Ort-Apotheken. Denn seither ist Zava an die Arzneimittel-Vorbestell-App „Call my Apo“ des apothekeneigenen Dienstleistungskonzerns Noventi und somit an das etwa 5.000 Apotheken starke Netzwerk angebunden. Doch seit April ist die Freude über diese Zusammenarbeit dadurch getrübt, dass die niederländische Shop Apotheke und Zava eine Kooperation eingingen. Und das nicht nur hinter den Kulissen, sondern mittlerweile auch ganz offensiv auf der Website der Shop Apotheke.