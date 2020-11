PEI: „Fluzone High Dose Quadrivalent“ für ältere Menschen kommt

„Influenza-Impfstoff Fluzone® High Dose Quadrivalent 2020/21 ist im Handel“, informiert das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Nach dem französischen Vaxigrip Tetra® – zugelassen ab einem Alter von sechs Monaten, für Schwangere und auch zum passiven Schutz des Neugeborenen in den ersten sechs Lebensmonaten – stellt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) nach Auskunft des PEI nun weitere zusätzliche Grippeimpfstoffe bereit. Fluzone® High Dose Quadrivalent ist in den Vereinigten Staaten zum Grippeschutz älterer Personen ab 65 Jahren zugelassen, er enthält die vierfache Antigenmenge und soll dadurch die in der Regel schwächere Immunantwort von Senioren auf eine Grippeschutzimpfung kompensieren. Fluzone® High Dose Quadrivalent entspricht dem deutschen Produkt Efluelda®, das Ende Mai 2020 von der Europäischen Kommission zugelassen wurde und das Sanofi Pasteur im Grippewinter 2021/22 vermarkten wird. In der aktuellen Influenzasaison ist Efluelda® noch nicht verfügbar, hier lesen Sie die Gründe.