Vaxigrip Tetra kommt aus Frankreich

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) informiert, dass eine Charge (U4A261V) Vaxigrip Tetra® aus Frankreich importiert werden konnte. Weitere Chargen seien unterwegs. Der Impfstoff wird dem PEI zufolge unter der Regelung der „Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung“ (§ 2 MedBVSV) in Deutschland in Verkehr gebracht. Diese Verordnung dient der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs während der vom Deutschen Bundestag am 28. März 2020 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Laut PEI wurde die Impfstoffcharge in Europa von einem unabhängigen OMCL (Official Medicines Control Laboratories, offizielles Arzneimittelkontrolllabor) geprüft und freigegeben. Die Entscheidung für das Inverkehrbringen des Impfstoffes hat das BMG entsprechend der MedBVSV unter anderem auf Basis der Bewertung des Paul-Ehrlich-Instituts getroffen.