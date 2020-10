Wissenschaftler fordern Augenmaß bei der Pandemiebekämpfung

Ein fünftes Papier ist den Informationen zufolge in Arbeit. Allerdings hat die Konferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder die Autoren veranlasst, sich noch vor der Veröffentlichung des fünften Thesenpapiers zu äußern. In einer vierseitigen „ad-hoc-Stellungnahme“ kritisieren sie den Umgang mit der Pandemie und mahnen, bei den Maßnahmen zur Eindämmung von Corona Augenmaß zu halten.

Zu den Autoren gehört auch Professor Gerd Glaeske, Apotheker und ehemaliges Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheit. Sie werfen den politisch Verantwortlichen vor, „auf immer gleichen Vorgehensweisen zu beharren und Maßnahmen sogar noch zu verstärken, an deren Wirksamkeit und Akzeptanz es aus wissenschaftlicher Sicht größte Zweifel geben muss“.

Kritik an Drohkulisse

In den Beschlüssen der Konferenz sei „keine Fortentwicklung des Verständnisses für die Eigenheiten dieser Epidemie und für die Anforderungen an Steuerungsparameter sowie die Kommunikation deren Ergebnisse zu erkennen“. Es führe in einer langandauernden Krise wie der jetzigen zu Ermüdung, Abwendung und Flucht in falsche Heilslehren, wenn die Verantwortlichkeit des Einzelnen als alternativlos dargestellt wird. Dies gelte vor allem im Zusammenhang „mit einer Drohkulisse, die aus den impliziten Versatzstücken ,langdauernder Winter‘, ,Weihnachten im Lockdown‘ und ,es könnte für Sie kein Intensivbett mehr frei sein‘ zusammengesetzt ist.“