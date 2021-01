„Eine langfristige Strategie ist weiterhin nicht erkennbar“

Impfbereitschaft der Deutschen nicht stabil

In ihrem aktuellen Thesenpapier nehmen die Autoren unter anderem das Impfen in den Blick – nicht mit dem Anspruch, eine umfassende Lösung vorlegen zu können, aber mit der Absicht, mögliche Probleme zu benennen. Aber: „Gerade zu Beginn der Impfkampagne ist es kein gutes Zeichen, dass die Spitzen der deutschen Ärzteschaft wie Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, und Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die ausgegebenen Zielvorstellungen infrage stellen und dringend eine Kurskorrektur einfordern, aber offensichtlich nicht gehört werden – in einer Zeit, in der eigentlich jede fachkundige Stimme notwendig ist.“