Kritiker drängen auf eine Änderung der Strategie

Eines der Probleme, das die Autoren sehen, ist die Dunkelziffer an Infizierten in der nicht-getesteten Population. Sie sei deutlich größer als die bekannte Melderate. „Legt man die Prävalenz von 1 Prozent aus der Gesamterfassung der Bevölkerung der Slowakei zugrunde, erhält man für Deutschland gegenüber 130.000 bekannten Meldungen in einer Woche weitere 815.000 Infektionen in der nicht-getesteten Bevölkerung.“ Den Richt- und Grenzwerten, die auf den Meldungen der Infektionen nach Testungen beruhen, könne deshalb keine tragende Bedeutung zukommen. „Die derzeit verwendeten Grenzwerte ergeben ein falsches Bild und können nicht zu Zwecken der Steuerung und für politische Entscheidungen dienen.“ Somit seien auch Zielvorgaben, wie „wir müssen wieder unter 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner kommen“, unrealistisch.