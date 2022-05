Wie die Handelskrankenkasse (HKK) mitteilt, ist der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske am vergangenen Freitag nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. Ursprünglich war geplant, dass Glaeske im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz der HKK am 2. Juni, anlässlich des bundesweiten Aktionstags gegen den Schmerz, eine Studie zum Thema Opioide vorstellt. Den Termin trotz seines Todes beizubehalten, war Glaeskes ausdrücklicher Wunsch.

Gerd Glaeske wurde am 13. Mai 1945 in Stecklenberg, Sachsen-Anhalt, geboren und studierte Pharmazie an den Universitäten Aachen und Hamburg. 1978 wurde er in Hamburg mit einer Dissertation über die Synthese von Tetrahydrothiazinderivaten promoviert. Danach folgten verschiedenen Tätigkeiten bei Krankenkassen und deren Verbänden. Seit 1999 hatte er die Professur für Arzneimittelanwendungsforschung am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen inne und leitete die Forschungseinheit „Arzneimittelberatung und Arzneimittelinformation“. Seit 2007 leitete er zudem die Abteilung Gesundheit, Pflege und Alterssicherung (ehemals Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik und Versorgungsforschung im Zentrum für Sozialpolitik -ZeS-). Zwischen 2003 und 2006 war er Mitglied im geschäftsführenden Direktorium des Zentrums für Public Health (ZPH) in Bremen. Am 28. August 2003 berief ihn die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) in den Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, dem er bis ins Jahr 2010 angehörte.