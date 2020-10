Coronavirus überlebt bis zu 28 Tage auf Oberflächen

Die Studie wurde im Dunkeln durchgeführt, da SARS-CoV-2 unter Licht rasch inaktiviert werde, schreiben die Autoren um Shane Riddell in „The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces“. Völlige Dunkelheit ist jedoch kein natürliches Habitat von Viren.

Auch waren die Umgebungsbedingungen mit 20 Grad Celsius und 50 Prozent Luftfeuchte standardisiert. Diese fixen Bedingungen könnten die verbesserte Überlebensfähigkeit der Coronaviren in dieser Studie verglichen mit früheren Untersuchungen erklären, so die Autoren. So wurde im New England Journal of Medicine bereits im April 2020 ein Beitrag veröffentlicht, „Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1“. Die Autoren um Neeltje van Doremalen fanden, dass die längste Überlebensfähigkeit von SARS-CoV-2 auf Edelstahl und Kunststoff mit einer geschätzten mittleren Halbwertszeit von etwa 5,6 Stunden auf Edelstahl und 6,8 Stunden auf Kunststoff betrug. Auf Kupfer war bereits nach vier Stunden kein SARS-CoV-2 mehr vorhanden, auf Karton nach 24 Stunden.