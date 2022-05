Infektionsgefahr durch Trinkgläser – genügt Spülmittel?

Trinkgläser nehmen laut BfR eine „besondere Stellung“ ein: Sie kommen in direkten Kontakt mit dem Mund und der Mundhöhle, erklärt das BfR. Um herauszufinden, wie lange Coronaviren auf Trinkgläsern infektiös bleiben, hatte das BfR Versuche mit dem humanen Coronavirus 229E durchgeführt, das mit SARS-CoV-2 verwandt ist. Es dient dem BfR zufolge häufig als Modellvirus für menschliche Coronaviren und verursacht nur leichte Atemwegssymptome. Die Ergebnisse der Studie veröffentlichten die Wissenschaftler Anfang April 2022 im Fachjournal „Food Microbiology“ („Coronaviruses are stable on glass, but are eliminated by manual dishwashing procedures“).