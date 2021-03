Angst vor psychischen Folgen wächst

So sorgen sich die Befragten zunehmend um ihre psychische Gesundheit und um soziale Beziehungen. Noch im Juni 2020 war nur jeder Zehnte hinsichtlich seiner psychischen Gesundheit beunruhigt, mittlerweile gibt knapp ein Viertel der Befragten an, sich deswegen beunruhigt oder gar sehr beunruhigt zu fühlen. Um soziale Beziehungen sorgen sich aktuell prozentual ebenfalls doppelt so viele Menschen wie noch im Juni des letzten Jahres (32 Prozent vs. 16 Prozent). Mittlerweile haben Bund und Länder Lockerungen beschlossen, die Stück für Stück auch wieder mehr Kontakte ermöglichen. In den USA haben die Centers for Disease and Prevention (CDC) am 8. März spezielle Lockerungen für Geimpfte veröffentlicht, die sich im kleinen Kreis sogar nun ohne Maske und Abstand treffen dürfen.