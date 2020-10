Welche Botschaften hätten die Politiker zum Apothekertag mitgebracht?

Normalerweise wäre der Deutsche Apothekertag jetzt in vollem Gange – doch wegen der Coronavirus-Pandemie konnten die Delegierten nicht wie geplant in München zusammenkommen. Auch der Austausch mit der Bundespolitik fiel dem Virus weitgehend zum Opfer. So ganz unbehelligt wollte DAZ.online die für den Apothekenmarkt zuständigen Abgeordneten der Bundestagsfraktionen jedoch nicht davonkommen lassen. Lesen Sie hier die Botschaften der Gesundheitspolitiker an die Apotheker.