Wahlkampf um den Einzug ins EU-Parlament: Die CDU-Kandidatin Sabrina Salomon (Landesliste Platz acht) besuchte die Laurentius Apotheke in Coesfeld und machte ihrem Unmut über die mangelhafte Verfügbarkeit von Arzneimitteln Luft. „Es macht mich einfach kirre, dass die Menschen ihre Arzneimittel immer wieder nicht bekommen und innovative Arzneimittel von den Herstellern in Deutschland oder in der EU teilweise schon nicht mehr oder erst spät auf den Markt gebracht werden“, so Salomon.

Bei dem Termin waren neben Salomon noch der Coesfelder Landtagsabgeordnete Wilhelm Korth (CDU), der Inhaber der Laurentius Apotheke und Kreisvertrauensapotheker Stephan Barrmeyer und Stephan Ludigkeit, Inhaber der Coesfelder Ahorn-Apotheke. Darüber informierte die Apothekerkammer Westfalen-Lippe an diesem Mittwoch.