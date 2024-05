Arzneimittelversorgung ist ein zentrales Thema im EU-Wahlkampf

„Medizintechnik- und Pharmaindustrie müssen am Gemeinwohl ausgerichtet werden.“ Das fordert die Partei Die Linke in ihrem Programm zur EU-Wahl. Konzerne und Lobbyisten sollen strengeren Regeln unterworfen werden. Die Partei setzt sich für eine umfassende Freigabe von patentgeschützten Arzneimitteln ein: „Patente können tödlich sein. Wir wollen eine öffentlich finanzierte Impfstoff-Forschung mit geistigen Eigentumsrechten (zum Beispiel Patenten) in öffentlicher Hand […]. Die Produktion und Verteilung lebensrettender Impfstoffe darf nicht den Profitinteressen einzelner Pharmaunternehmen untergeordnet werden.“ Um die Pharmaproduktion wieder zurück in die EU zu verlagern, will die Linke „regionale Wirtschaftskreisläufe stärken“. Importe aus „Niedrigpreisländern“ gefährdeten dort die Arzneimittelversorgung. Auch deshalb befürwortet die Linke eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa.