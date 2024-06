Bei allem Verständnis dafür, dass Antibiotikaresistenzen bekämpft werden müssen, sorgte dieses weitgehende Vorhaben vor allem bei OTC-Herstellern, aber auch unter Apotheker*innen für Unruhe. Denn das würde bedeuten, dass auch bewährte rezeptfreie Produkte wie beispielsweise Canesten, Neo-Angin oder Octenisept verschreibungspflichtig würden. Manch einer dachte zunächst an einen Schreibfehler und dass eigentlich nur „antibiotische“ Mittel gemeint sein sollten. Doch so war es nicht.

Sogar der Bundesrat lehnte im vergangenen November in seiner Stellungnahme zum EU-Pharmapaket ab, „dass Arzneimittel nur deshalb der ärztlichen Verschreibungspflicht unterstellt werden sollen, weil diese einen antimikrobiell wirksamen Wirkstoff enthalten“.

Im vergangenen April hat sich dann das Europäische Parlament zu den Vorlagen der Kommission positioniert. Auch hier hat man eine einschränkende Änderung im Sinn. Demnach soll die Verschreibungspflicht nicht für jeden mikrobiellen Wirkstoff gelten, sondern wenn „es sich um ein Antibiotikum oder einen anderen antimikrobiellen Wirkstoff handelt, bei dem das Risiko einer antimikrobiellen Resistenz festgestellt wurde“.

Apotheker sollen zur umsichtigen Verwendung beraten

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer vom Parlament beschlossener Positionen, die den sorgsamen Umgang mit den fraglichen Produkten im Auge haben. So soll in den Erwägungsgründen zur neuen Richtlinie beispielsweise festgehalten werden, dass Apotheker und andere Angehörige der Gesundheitsberufe „einen Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit antimikrobiellen Mitteln leisten [sollten], unter anderem durch Beratung hinsichtlich der umsichtigen Verwendung von Antibiotika und anderen antimikrobiellen Mitteln sowie ihrer ordnungsgemäßen Entsorgung“. Zudem sollten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten „die Verfügbarkeit rascher Diagnosetests in den Mitgliedstaaten fördern“.

Noch ist Bewegung im Pharmapaket, es wird voraussichtlich noch eine gute Weile dauern, bis es in trockenen Tüchern ist. Insbesondere steht noch ein Trilog zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und Mitgliedsstaaten an – und vorher findet noch die Europawahl statt.

Ein Blick in die Wahlprogramme einiger Parteien

Die DAZ hat in die Wahlprogramme der größeren Parteien geschaut, ob sich dort Aussagen zu Antibiotika- beziehungsweise antimikrobiellen Resistenzen finden.

Während in den Programmen der Union, der FDP und der AfD das Thema keine besondere Erwähnung findet, sieht es bei SPD und Grünen anders aus.

SPD strebt globales Abkommen an

So ist im Gesundheitskapitel des SPD-Europawahlprogramms folgendes zu lesen: „Wir wollen neue Anreize für die Forschung und die Entwicklung dringend benötigter neuartiger Antibiotika schaffen. Zugleich wollen wir eine stärkere Beaufsichtigung der Antibiotikanutzung, um auf die zunehmend grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohung der wachsenden Resistenz zu antworten. In diesem Sinne werden wir uns für eine vollständige Umsetzung des europäischen One-Health-Aktionsplans gegen antimikrobielle Resistenzen und verstärkter Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern einsetzen, mit dem Ziel ein globales Abkommen über die Verwendung und den Zugang zu antimikrobiellen Mitteln herbeizuführen“.

Grüne setzen auf schnelle Diagnosetests

Die Grünen konstatieren in ihrem Programm: „Antibiotika können Menschenleben retten“. Damit dies auch in Zukunft gewährleistet sei, müssten Maßnahmen ergriffen werden, um ihre Wirksamkeit dauerhaft zu garantieren. „Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika wollen wir die Entstehung und Verbreitung multiresistenter Keime verhindern“. Angesicht der vielen Todesfälle weltweit sei es „wichtig, dass Antibiotika und hochpotente Desinfektionsmittel nur dort eingesetzt werden, wo es sie wirklich braucht bzw. wo sie jeweils geeignet sind“. Schnelle Diagnosetests, die vor einer Verschreibung überprüfen, ob die Behandlung mit Antibiotika geboten ist, müssten in ausreichender Menge verfügbar sein, heißt es.