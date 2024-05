Angesichts der nun näher rückenden Wahl, blickt die DAZ nochmals auf die sechs Kernpositionen der ABDA – und darauf, ob sich hier seit Ende vergangenen Jahres bereits etwas bewegt hat. Denn es gab in den vergangenen Monaten durchaus wichtige gesundheitspolitische Aktivitäten auf EU-Ebene.

1. Gesundheit als mitgliedstaatliche Kompetenz achten

Die ABDA hält in ihrem Positionspapier zunächst fest, dass es grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten ist, wie sie ihr Gesundheitssystem ausgestalten und welches Schutzniveau sie bei der Regulierung für nötig halten. Auch der Europäische Gerichtshof spricht ihnen einen Wertungsspielraum zu – und dieser muss aus Sicht der ABDA geachtet werden. Es gilt das Subsidiaritätsprinzip. Die EU kann ergänzend tätig werden und in gewissen Bereichen für Harmonisierung sorgen. Es gibt bekanntlich auch eine eigene Generaldirektion für Gesundheit – viele Bereiche des Gesundheitswesens können schließlich nicht nur unter Aspekten des Binnenmarktes behandelt werden. Und so plädiert die ABDA auch dafür, die Generaldirektion Gesundheit beizubehalten. Grundsätzlich, so heißt es im Positionspapier, sollte stets diejenige Ebene Probleme lösen, die am besten dazu geeignet ist.

Aktualität: Diese Position besteht natürlich nach wie vor, sie ist ein Dauerbrenner, wenn es um gesundheitspolitische Fragen in der EU geht. Daher wird sie als Mahnung stets aktuell bleiben. ABDA-Vize Mathias Arnold machte diesen Punkt laut einer Meldung im ABDA-Newsroom auch bei der Brüssel-Reise nochmals deutlich.

2. Verantwortungsbewusste Nutzung der Digitalisierung

Europa setzt auf Digitalisierung – auch im Gesundheitswesen. Ebenso auf Künstliche Intelligenz. Die EU will einen europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) schaffen, der dafür sorgen soll, dass Gesundheitsdaten von Patienten auch in anderen EU-Staaten genutzt werden können. In ihrem Positionspapier zeigt sich die ABDA offen für diese Entwicklungen offen. Sie machte dort aber auch deutlich: Digitalisierung muss einen Zusatznutzen mit sich bringen – und der Schutz von Patientendaten sowie die Eigenverantwortung der Patienten und das Vertrauensverhältnis zu ihren Heilberuflern dürfe nicht beeinträchtigt werden. Zudem müsse der Umsetzungsaufwand für neue Digitalisierungsinstrumente in öffentlichen Apotheken verhältnismäßig bleiben und sachgerecht finanziert werden. Nicht zuletzt dürften durch die Abfrage und Verwendung von Apothekendaten weder Geschäftsgeheimnisse preisgeben noch die Apotheken überfordert werden (Bürokratie, Vergütung).

Aktualität: Der EHDS ist im ersten Halbjahr 2024 bereits vorangeschritten. Im Frühjahr haben das EU-Parlament und der Rat eine politische Einigung über einen Vorschlag der Kommission erzielt. Die Beschlussfassung im Rat steht zwar noch aus, eine Zustimmung gilt aber als so gut wie sicher. Wurden die ABDA-Anliegen berücksichtigt? Dazu erklärt ein Sprecher auf Nachfrage, dass die ausführliche Analyse des Verordnungstexts noch einige Zeit benötigen wird – sie liegt auch erst seit kurzem auf Deutsch vor und ist redaktionell noch zu „glätten“. Vorläufig könne man aber schon sagen: „Viele der seitens der ABDA und anderer Heilberufe vorgetragenen Kritikpunkte wurden im Kompromisstext aufgegriffen und akzeptablen Lösungen zugeführt. Insbesondere ist das Verhältnis zwischen der EHDS-Verordnung und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) deutlich klarer und rechtssicherer ausgestaltet worden“. Überdies sei das zwischenzeitlich in Kraft getretene deutsche Gesundheitsdatennutzungsgesetz mit der „Opt-out-ePA“ kompatibel mit den neuen europäischen Vorgaben.