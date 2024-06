Am Sonntag wurde ein neues EU-Parlament gewählt. In vielen Politikfeldern erwarten die neuen Mandatsträger*innen große Herausforderungen, auch im Feld der Gesundheitspolitik. Zumindest personell zeichnet sich aus deutscher Perspektive Kontinuität ab. Wie der Tagesspiegel Background an diesem Dienstag berichtet, sind sämtliche deutschen Mitglieder des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) wieder ins EU-Parlament gewählt worden.

Von der CDU ziehen die Gesundheitsexperten Hildegard Bentele, Peter Liese und Christine Schneider wieder ins EU-Parlament ein, die CSU wird weiterhin von Christian Doleschal vertreten. Auch die Gesundheitspolitiker der Sozialdemokraten Delara Burkhardt und Timo Wölken wurden wiedergewählt.

Für die FDP sitzt Andreas Glück wieder in Straßburg und Brüssel, auch er war in der vorherigen Legislaturperiode im ENVI vertreten. Die Apothekerin Jutta Paulus (Bündnis 90/Die Grünen) hat ebenfalls den Einzug erneut geschafft.

Die Apothekerinnen und CDU-Politikerinnen Micaela van Bracht, Nicola Ciliax-Kindling und Sonja von Campenhausen, die erstmals für ein Mandat im EU-Parlament kandidiert hatten, verpassten hingegen den Einzug.