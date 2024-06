Gesundheitspolitik ist in der EU traditionell eigentlich Sache der Mitgliedstaaten, Stichwort: Subsidiarität. Das heißt, sie wird erst aktiv, wenn die Kräfte der Mitgliedstaaten nicht genügen, um ein Problem zu lösen.

Spätestens seit der Pandemie reden die maßgeblichen EU-Institutionen aber verstärkt über das Thema. Das zeigt sich dann beispielsweise in den Programmen der deutschen Parteien zur Wahl des EU-Parlaments an diesem Wochenende. Aber auch zu der Frage der Situation der Apotheken wird Position bezogen, wie die Wahlprüfsteine der Apothekengewerkschaft Adexa zeigen. Die ABDA hat ebenfalls ihre Positionen zu Wahl geklärt.

Thema präsent, aber prioritär?

Das Thema Gesundheit findet sich auch in den Programmen der EU-Parteienfamilien. Denn selbst wenn die Deutschen im Wahlkampf kein großes Interesse an Gesundheitsthemen haben, so sieht das im Rest der EU ganz anders aus. Der Zusammenschluss von europäischen Gesundheits-NGO, European Public Health Alliance (EPHA), hat sich die Wahlprogramme der Parteienfamilien hinsichtlich des Themas mal etwas genauer angeschaut.

Insgesamt, so stellt EPHA fest, ist das Thema zwar präsent, „bekommt aber nicht immer eine starke Priorität“. Der Zusammenschluss kommt zu dem Ergebnis: „Dies spiegelt ein besorgniserregendes Bild für das Gesundheitswesen in der nächsten Legislaturperiode wider.“