Was wollen die Deutschen also im EU-Wahlkampf diskutiert wissen? Das Thema „Verteidigung und Sicherheit der EU“ steht mit 41 Prozent an der Spitze. Im Vergleich: In Dänemark sind es 56 Prozent, in Finnland 55 Prozent, auf der anderen Seite in Spanien nur 14 Prozent und in Malta und Irland nur 17 Prozent.

Worüber Deutschland diskutieren will

Die anderen Themen, über die die Deutschen im EU-Wahlkampf diskutieren wollen, sind „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ (36 Prozent), „Die Zukunft Europas“ (35 Prozent) und „Migration und Asyl“ (34 Prozent). Wenig Interesse zeigt man hierzulande an Themen wie „Gleichstellung der Geschlechter, Inklusion und Vielfalt“ (6 Prozent) und „Humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe“ (7 Prozent).

Unterschiede bei Männern und Frauen, Jungen und Alten

In einer vom EU-Parlament veröffentlichten Auswertung wird auf soziodemografische Unterschiede beim Wahlverhalten hingewiesen. So priorisieren im EU-Schnitt Frauen gegenüber Männern sehr viel eher die Themen Armut (36 zu 30 Prozent) und Gesundheit (35 zu 28 Prozent). Männer hingegen sehen ein größeres Gewicht bei der Verteidigung (33 zu 28 Prozent).

Auffällig sind auch Unterschiede zwischen älteren Befragten (55 Jahre und älter) und jüngeren (15-24 Jahre). Ältere sehen Prioritäten bei Themen wie Gesundheit (34 Prozent zu 28 Prozent bei Jüngeren), Verteidigung (33 zu 26) und Terrorismus und organisiertes Verbrechen (22 zu 17).

Eine Frage der Bildung?

Mit Blick auf Bildung wird deutlich, dass Menschen, die bis zu ihrem 20. Lebensjahr oder länger eine Vollzeit-Bildungseinrichtung besucht haben im Gegensatz zu jenen, die dies bereits mit 15 oder jünger beendeten, Themen wie Klimawandel (34 Prozent zu 22 Prozent), Verteidigung (33 zu 24) und Einwanderung (27 zu 18) als wichtiges Thema sehen. Für jene, die bereits mit 15 Jahren oder jünger die Vollzeitausbildung beendeten, stehen hingegen Armut (40 zu 32), Gesundheit (42 zu 27) und neue Jobs (36 zu 29) oben auf der Liste.