Pandemie und anhaltende Lieferengpässe: Die Arzneimittelversorgung ist in den vergangenen Jahren in zunehmendem Maß in den Fokus der EU gerückt. Seinen Ausdruck findet das unter anderem darin, dass seit geraumer Weile an einer Überarbeitung der Arzneimittelregeln gewerkelt wird, dem sogenannten EU-Pharmapaket.

Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sprach bei dessen Vorstellung Ende April vergangenen Jahres von einem „historischen Tag für Bürger, Patienten und die Industrie“. Der Europäische Pharmaverband (EFPIA) war da etwas kritischer. Präsident Hubertus von Baumbach begrüßte „die Bemühungen“ warnte aber, die Vorschläge gefährdeten die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie.

Das zeigt nicht zuletzt: Für die Branche geht es derzeit um etwas. Und auch wenn das EU-Parlament seither grünes Licht gegeben hat und nun schon der Trilog ansteht, schauen die Arzneimittelhersteller auf die Wahlen Anfang Juni. Nicht zuletzt tobt auch der Wahlkampf und die Parteien haben verschiedene Konzepte, wie sie das Problem der Arzneimittelversorgung angehen wollen. In einem sind sie sich aber alle einig: Die Produktion in der EU muss angekurbelt werden.

Für die Pharmabranche geht es um was

Die DAZ fragte bei den deutschen Verbänden nach, was sie von den Wahlen erwarten. Natürlich setzen sie sich für die Belange der Industrie ein. Aber sie haben auch allgemeine Entwicklungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Blick, wie sich zeigt.

„Europa ist ein Kultur- und Wirtschaftsraum, der viele Perspektiven und noch mehr Möglichkeiten bietet. Daraus müssen wir, und damit meine ich alle politisch denkenden Menschen, auch etwas machen!“, sagt Han Steutel, der Präsident des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) gegenüber der DAZ.