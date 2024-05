Die Saar-CDU erwähnt in ihrem Brief an Lauterbach nun die Situation beim Apothekenhonorar, die Begrenzung der Skonti („Dieses Urteil wird vielen Apotheken landesweit den finanziellen Gnadenstoß setzen“) und weist darauf hin, dass die Eckpunkte der Apothekenreform laut der Apothekerschaft „keine kurzfristigen finanziellen Ressourcen freisetzen, die jedoch so dringend benötigt werden“.

Schäfer bittet daher den Bundesminister, „neben strukturellen Erwägungen die Apotheken auch und insbesondere mit Finanzhilfen zu unterstützen“. Denn: „Nur so kann es gelingen, eine Schließungswelle erheblichen Ausmaßes abzuwenden.“