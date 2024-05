Die Idee klinge gut und sei an sich richtig, viel helfen werde es aber nicht, ist sich Pro Generika sicher. Der Grund: Sie betrifft nur einen kleinen Teil der generischen Krebsmittel. Engpässe bei Tamoxifen beispielsweise werden so nicht verhindert, denn das Mittel gegen Brustkrebs wird bereits in Europa produziert. Auch bei Chemotherapien gibt es keine Änderung, weil die Regelung sich nur auf ambulant verordnete Krebsmittel bezieht.

Es gibt nur Centbeträge

Die neue Regelung ignoriere aber vor allem „ein Riesenproblem: Das deutsche Gesundheitssystem zahlt für lebensrettende Krebsarzneien oft nur Centbeträge – und das macht die Lage fragil“, so Bretthauer laut einer Pressemitteilung des Verbandes von diesem Freitag.

Und der Verband warnt: Bei biologischen Krebsmitteln, die in parenteralen Zubereitungen angewendet werden, könnte es in Zukunft auch zu Engpässen kommen. Seit dem 15. März gelten nämlich Regeln für den Austausch von Biopharmazeutika in der Apotheke.

Das Krebsarzneimittel-Paradox

„Es ist nicht mehr zu erklären“, so Bretthauer. „Bei einigen Krebsmitteln schafft die Politik das Hauptsache-Billig-Prinzip ab, bei anderen führt sie es neu ein. Das ist ein Schlingerkurs, der das Ziel Versorgungssicherheit längst aus den Augen verloren hat.” Ein Paradox, auf das Bretthauer bereits früher in einem Interview mit der DAZ hinwies.