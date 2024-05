Erstmals wurden von den Ersatzkassen Rabattverträge für Antibiotika nach den Regelungen des Ende Juli vergangenen Jahres in Kraft getretenen Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) ausgeschrieben und bezuschlagt. Darüber informierte vergangene Woche die Techniker Krankenkasse (TK). Wie bekannt, bezweckt das ALBVVG insbesondere die Generika-Wirkstoffproduktion in Deutschland und Europa anzukurbeln, aber auch die Lieferketten zu diversifizieren – gerade bei den antibiotischen Wirkstoffen sollte die Produktion in Europa gefördert werden.

Konkret ging es um acht Wirkstoffe bzw. Kombinationen für den Zeitraum von Anfang 2025 bis Ende 2026.: Amoxicillin und Clavulansäure, Cefpodoxim, Ceftriaxon, Clarithromycin, Clindamycin, Dexamethason und Gentamicin, Doxycyclin sowie Moxifloxacin. Drei Zuschläge waren vorgesehen, eines der Lose sollte – wie vom ALBVVG vorgeschrieben – die europäische Wirkstoffproduktion berücksichtigen.

Auch wenn die TK darauf hinwies, dass eines der umsatzstärksten Antibiotika aus europäischer Herstellung bezuschlagt wurde, erklärte sie, dass nicht für alle auch ein EU-Wirkstoff angeboten wurde. Genauer gesagt: Nur bei zwei der acht ausgeschriebenen Wirkstoffe bzw. Kombinationen wurde auch ein Bieter mit EU-Wirkstoff bezuschlagt. Das erfuhr die DAZ auf Nachfrage von der TK.