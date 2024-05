In der jetzigen Version wären „Umgehungsmöglichkeiten und die Nichtbelieferung des pharmazeutischen Großhandels ausdrücklich“ zugelassen. Möglich wäre beispielsweise die ausschließliche Belieferung nicht-vollversorgender Großhändler oder das Direktgeschäft an Apotheken. Der Großhandel könne seinen gesetzlichen Sicherstellungsauftrag aber nur mit Belieferungsanspruch erfüllen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir setzen darauf, dass Parlament, Rat und Kommission im Trilog-Verfahren die gemeinwirtschaftliche Leistung der vollversorgenden pharmazeutischen Großhändler anerkennen“, so Freitag. Gleichzeitig betont der Phagro-Vorsitzende, dass die Anerkennung des Rechts auf Belieferung ausdrücklich nicht bedeute, „das Direktgeschäft oder andere Vertriebsmodelle zu beeinträchtigen oder zu verbieten“. Es gehe nur „um einen fairen und am Sicherstellungsauftrag orientierten Marktzugang“.

Am 9. Juni wird ein neues EU-Parlament gewählt. Da sich im Anschluss auch noch eine neue Kommission konstituieren muss, wird nicht davon ausgegangen, dass die Verhandlungen mit dem Rat noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können.