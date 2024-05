Deutschland fällt bei Lebenserwartung in Westeuropa weiter zurück

Zu dem wachsenden Rückstand Deutschlands in der Lebenserwartung tragen einzelne Altersgruppen in unterschiedlicher Art und Weise bei, so die Forscher. Bei Frauen weisen in Deutschland vor allem Personen ab 75 Jahren eine höhere Sterblichkeit auf als Gleichaltrige im westeuropäischen Ausland. Dagegen trägt bei den Männern insbesondere die Altersgruppe zwischen 55 und 74 Jahren zur Lücke bei. „Hinsichtlich der Todesursachen erklärte sich der Rückstand insbesondere durch eine höhere Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, schreibt das Team im „Bundesgesundheitsblatt“.

Nachholbedarf bei Prävention und Früherkennung

Für BiB-Forschungsdirektor Sebastian Klüsener besteht Handlungsbedarf vor allem bei der Prävention und Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähnliches gilt für die Bereiche Tabak- und Alkoholprävention sowie gesunde Ernährung. „Hier besteht noch einiges Potenzial, um uns für den momentanen Alterungsprozess der Gesellschaft besser aufzustellen“, so Klüsener. In der Studie verglichen wurden die Daten von insgesamt 15 Staaten in Westeuropa, darunter die Schweiz, Österreich, Dänemark, Großbritannien und Finnland.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat das Problem mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Blick: Ein diesbezügliches Gesundes-Herz-Gesetz ist in Planung. Laut bisherigen Äußerungen des Ministers sollen Patientinnen und Patienten durch ein Gutschein-System zu Check-Ups motiviert werden. Apotheken würden bei der Vorsorge eine verstärkte Rolle spielen, etwa bei der Cholesterinwertbestimmung, Blutdruck- und Blutzuckermessungen, der Berechnung des Body-Mass-Index (BMI), aber auch Beratungen zur Nikotinentwöhnung.