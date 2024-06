D-Mannose im Blick

D-Mannose ist ein Mono­saccharidisomer von Glucose, das in geringen Mengen in einigen Früchten und Gemüsesorten vorkommt. Es wird im oberen Gastrointestinaltrakt absorbiert und über den Urin ausgeschieden. Eventuell hemmt D-Mannose die Adhäsion von Bakterien an Uroepithelzellen durch Bindung an bakterielle Fimbrien, durch welche die Erreger an Zellen anheften. In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass Mannose Harnwegsinfektionen verhindert. Präparate mit D-Mannose sind als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt und nicht verordnungsfähig.